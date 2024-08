Campeonato Brasileiro tem rodada de clássicos com times alternativos

A rodada deste final de semana do Brasileirão reserva três grandes clássicos para o torcedor. Na capital paulista, o Choquei Rei coloca frente a frente Palmeiras e São Paulo neste domingo (18). Na capital carioca, também no domingo, o líder Botafogo mede forças contra o rival Flamengo.





Os técnicos dos quatro times deverão utilizar formações mistas na competição nacional já que no meio da próxima semana fazem jogos de volta pela Libertadores.

Já neste sábado (17), o destaque ficou para o encontro entre Fluminense e Corinthians no Maracanã, às 21 horas. Diferente dos outros rivais, tanto o tricolor carioca quanto o alvinegro paulista foram com as melhores formações, pois ambos estão na ZR (zona do rebaixamento) e quem vencer poderá deixar a incômoda posição.





Depois de perder do Botafogo quarta-feira pela Libertadores, no Rio, o Palmeiras deve ter um time misto na partida contra o São Paulo, no Allianz Parque, às 16h, deste domingo. O técnico Abel Ferreira não sabe se vai poupar titulares. Ele segue sem contar com Piquerez e Bruno Rodrigues, lesionados. Murilo, expulso na última rodada, cumprirá suspensão. O Palmeiras tem 38 pontos e ocupa o quarto lugar.





O Alviverde deve iniciar o jogo com Weverton; Gustavo Gómez, Vitor Reis e Naves; Giay, Aníbal Moreno (Gabriel Menino), Richard Ríos, Raphael Veiga e Vanderlan; Lázaro e Flaco López.





