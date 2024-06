Ciclista é atingida por trem enquanto fazia selfie perto dos trilhos em MG

Uma ciclista foi atingida por um trem enquanto posava para uma selfie com amigas em Uberaba (MG).



Um vídeo mostra quando ciclista se aproxima dos trilhos para tirar uma foto. O maquinista aciona a buzina várias vezes, mas o grupo não se afasta e duas mulheres são atingidas.

Uma delas é jogada no chão. Ela é atingida na cabeça, mas é protegida pelo capacete. No vídeo, é possível ouvir a mulher pedindo ajuda: "Me deita, me deita" enquanto explica que o trem bateu nela.



Vítima foi socorrida. Bombeiros encontraram a ciclista consciente e reclamando de dores na região das costelas. Os militares identificaram uma fratura na costela e ela foi encaminhada para o hospital, segundo a mídia local.



A VLI, controladora da ferrovia, lamentou o acidente e disse que apura as circunstâncias do caso. "Manter sempre distância segura da faixa de domínio, pois o trem não ocupa apenas o espaço dedicado à linha férrea, bem como evitar fazer vídeos e fotos próximo à linha do trem estão entre as dicas de segurança para evitar ocorrências. A distração por aplicativos de celular ou a pressa não valem a segurança de condutores, pedestres e ciclistas".