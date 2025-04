Cinco anos depois do início da pandemia, Brasil continua tendo mortes pela Covid

Cinco anos após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar que o mundo enfrentava uma pandemia causada pelo coronavírus, em 11 de março de 2020, o Brasil ainda tem mortes registradas pela covid-19. No ano passado, segundo dados do Ministério da Saúde, o país teve 5.959 mortes, com 862.680 casos notificados pelas Secretarias estaduais.





O Paraná teve 16.216 novos casos registrados no ano passado, segundo os boletins da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com 117 mortes. Desde que o quadro de pandemia foi declarado pela OMS, o estado teve o registro de 3.019.029 casos, com 46.773 óbitos. Em Londrina, foram 165 mil casos em 2.675 mortes. O país teve 39.221.872 pacientes infectados e 715.488 óbitos. Foram 14.785 mortes em 2023 e 74.797 em 2022.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Secretária de Saúde de Curitiba durante toda a pandemia, a deputada estadual Márcia Huçulak (PSD) avalia que as mortes registradas atualmente são de pessoas não vacinadas ou que não completaram o ciclo vacinal. “Hoje, as mortes são de não vacinados ou com o esquema incompleto. A Secretaria de Saúde de Curitiba fez um levantamento dos óbitos que ocorreram em 2024, e cerca de 85% dos óbitos registrados no ano passado eram de pessoas não vacinadas ou com doses incompletas. Já estamos com seis doses”.





Além de expor as pessoas não imunizadas a riscos, baixos índices de vacinação permitem que o vírus circule e passe por mutações, diz Huçulak. “Poderíamos ter vencido a pandemia mais rapidamente, mas tivemos tantas variantes do vírus por conta da baixa cobertura vacinal. A vacina é como um guarda-chuva. Uma baixa cobertura não consegue acabar com a replicação viral”, afirma. “O vírus sempre tenta se adaptar ao meio. A variante é uma adaptação”.

Publicidade





Segundo a infectologista Sonia Raboni, chefe da Unidade de Infectologia do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR, atualmente o coronavírus está entre os três vírus mais registrados no país. “Saímos de uma situação de pandemia, de uma emergência de saúde pública, mas o vírus continua com uma alta taxa de circulação. O Brasil faz uma vigilância hospitalar por infecções graves. Se olhar essa vigilância, ele está entre os três vírus mais identificados. É um importante agente de internamento. Ele não tem um comportamento como o vírus influenza, que tem um aumento de casos durante o inverno. Ele tem períodos de aumento e redução de casos relacionados à variabilidade genética”.





Negacionismo





As duas especialistas atribuem ao negacionismo – em relação à vacina, às medidas de isolamento social e à própria pandemia – foi um dos fatores que ajudaram a elevar o número de mortes. Marcia Huçulak foi duramente criticada ao estabelecer três tipos de bandeiras em Curitiba, amarela, laranja e vermelha, que orientavam o fechamento do comércio e de outras atividades, de acordo com o número de casos registrados.

Publicidade





“Quanto tomávamos medidas mais restritivas, em uma semana o número de casos caía. Com o isolamento, quando a taxa caía, sabíamos que não íamos perder ninguém por desassistência”, recorda a deputada. “O painel de acompanhamento até 2022 demonstrava que sete dias (de medidas restritivas) derrubavam a curva. A cada 100 pacientes positivos, a gente sabia que em uma semana teríamos que ter no mínimo de dez a 15 leitos hospitalares e cinco ou seis de UTI. Tinha estrutura, mas não tinha estrutura humana”.





Marcia Huçulak estima que, sem interferências políticas e negacionismo, o número de mortes poderia ter ficado em torno de 500 mil em todo o país. “Eu diria hoje que se tivéssemos tido uma conduta menos ideológica e político-partidária, teríamos cerca de 500 mil mortes”. Segundo ela, a baixa cobertura vacinal levou à variante delta, mais mortal. “A delta nos derrubou. Ao invés de uma semana, a pessoa piorava em três a quatro dias, e a necessidade de abertura de leitos acelerou. Em Manaus abriam covas e não tinha mais oxigênio. Recebi uma ligação do Pazuello (Eduardo Pazuello, então ministro da Saúde) desesperado, dizendo que não tinham onde por pacientes em Manaus, porque adotaram a conduta nada de isolamento de ‘vamos viver a vida’”.





Sonia Raboni, que atuou diretamente no combate à covid, diz que muitas críticas partiam de pessoas sem qualificação e que não estavam na linha de frente. “Muitas pessoas que criticavam não estavam na linha de frente. Tivemos muita interferência política e inclusive de profissionais de saúde. No começo tínhamos uma doença que não tinha o que fazer, mas no momento em que tinha a vacina continuamos atendendo um número significativo de pessoas com formas graves, porque se recusaram a vacinar”.