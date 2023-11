Com a temperatura máxima de 41°C, Cuiabá deve ser a capital mais quente do país nesta terça

Cuiabá deve ser a capital mais quente do país nesta terça-feira (14), com a temperatura alcançando os 41°C. A informação é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





A previsão para a capital de Mato Grosso é de aumento da nebulosidade à tarde e à noite, quando podem ocorrer pancadas de chuva de forma isolada.

Publicidade

Publicidade





Teresina, no Piauí, é a capital que deve registrar a segunda temperatura mais alta desta terça, 39°C, sem previsão de chuva.





Na cidade de São Paulo, a máxima deve chegar a 38°C.

Publicidade





Veja a previsão de temperatura máxima em cada capital nesta terça:





Cuiabá - Mato Grosso - 41°C

Publicidade

Teresina - Piauí - 39°C

Goiânia - Goiás - 38°C

Publicidade

Manaus - Amazonas - 38°C

São Paulo - São Paulo - 38°C

Publicidade

Belo Horizonte - Minas Gerais - 37°C

Boa Vista - Roraima - 37°C

Publicidade

Campo Grande - Mato Grosso do Sul - 36°C

Palmas - Tocantins - 36°C

Publicidade

Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 36°C

Belém - Pará - 35°C

Macapá - Amapá - 35°C

Porto Velho - Rondônia - 35°C

Rio Branco - Acre - 35°C

Vitória - Espírito Santo - 35°C

Salvador - Bahia - 34°C

Curitiba - Paraná - 33°C

Fortaleza - Ceará - 33°C

João Pessoa - Paraíba - 33°C

São Luís - Maranhão - 32°C

Maceió - Alagoas - 31°C

Natal - Rio Grande do Norte - 31°C

Recife - Pernambuco - 31°C

Aracaju - Sergipe - 29°C

Florianópolis - Santa Catarina - 25°C

Porto Alegre - Rio Grande do Sul - 23°C





O Inmet emitiu na segunda (13) um aviso no qual prolongou até sexta (17) o alerta vermelho para a onda de calor que atinge praticamente todo o país, principalmente as regiões Centro-Oeste e Sudeste.





O forte calor representa risco para a saúde das pessoas, diz o instituto, uma vez que as temperaturas estão pelo menos 5°C acima da média por um período maior do que cinco dias.





A meteorologista do Inmet Márcia Seabra destaca que o alerta vermelho é o máximo praticado pelo instituto no que se refere ao calor. O primeiro é o amarelo, o segundo, o laranja, e o terceiro, o vermelho. O aviso é válido para todo o Brasil.





"Pelo menos até sexta-feira [17] esse panorama vai se manter. A partir de sábado [18] já existe uma situação de mudança do tempo, mas pode ser que a onda de calor ainda permaneça", diz Seabra.





O alerta vermelho engloba o Centro-Oeste e o Sudeste e alcança parte das demais regiões. Grande parte do Nordeste ainda está em alerta amarelo, assim como o Acre e parte do Amazonas. Já os estados do Sul estão em alerta laranja.