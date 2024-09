Com vantagem, Corinthians joga por vaga na semifinal da Sul-Americana

Poucas vezes em 2024 o Corinthians iniciou uma disputa com tanta vantagem como a que tem diante do Fortaleza por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Depois de surpreender e vencer por 2 a 0, no Castelão, o Timão pode até perder nesta terça-feira (24), na Neo Química Arena. O jogo começa às 21h30.







Vivendo o seu melhor momento técnico na temporada, o Corinthians joga pela vitória, pelo empate e até por derrota por um gol de diferença. O Fortaleza precisa vencer por três gols ou por dois para levar a disputa para os pênaltis. Em 2023, o time nordestino foi vice-campeão da competição.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Além de ter vencido na ida, o Alvinegro vem de grande vitória na última rodada do Brasileiro, quando fez 3 a 0 no Atlético Goianiense, com dois gols de Romero e Rodrigo Garro.





Apesar da vitória, o Timão segue na zona do rebaixamento, mas encurtou a sua distância para sair da zona vermelha. O time do Parque São Jorge é o 17º, com 28 pontos, mesma pontuação do Vitória, que está em 16º, e um a menos que o Criciúma, 15º.

Publicidade





O triunfo no sábado marcou a estreia do holandês Memphis Depay, que entrou no segundo tempo e ficou em campo por 30 minutos. O Corinthians trabalha com cautela com a sua principal contratação, já que Depay não atuava a mais de dois meses até chegar ao clube.





O atacante deixou o gramado com dores no tornozelo e passou por exames de imagem, que não detectaram lesão. Com isso, Depay será relacionado normalmente para a partida e ficará como opção no banco de reservas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: