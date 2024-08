Com volta de Estêvão, Palmeiras enfrenta o Botafogo pela Libertadores

Brigando pelo título do Campeonato Brasileiro e eliminados da Copa do Brasil, Palmeiras e Botafogo apostam tudo para seguirem vivos na Libertadores da América. Os rivais se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Nilton Santos, pela partida de ida das oitavas de final. O jogo de volta será daqui a uma semana no Allianz Parque.





Será o segundo duelo brasileiro nesta fase da competição - o outro é entre Fluminense e Grêmio. Apesar de terem clássicos pelo Brasileiro no fim de semana - o Palmeiras enfrenta o São Paulo e o Botafogo encara o Flamengo -, os dois treinadores vão com força máxima no duelo da competição sul-americana.

Distante cinco pontos da liderança do Brasileiro (43 a 38), o Palmeiras elegeu a Libertadores como sua prioridade, sobretudo após a queda na Copa do Brasil. O Verdão busca o quarto título da sua história, o terceiro sob o comando de Abel Ferreira. O Alviverde teve a terceira melhor campanha da competição na primeira fase, mas enfrenta um momento de oscilação na temporada.





O time não vence a cinco partidas no Brasileiro e tem enfrentado uma série de lesões em jogadores importantes. Para o jogo desta quarta, os desfalques serão Mayke, Dudu, Felipe Anderson e Piquerez. A boa notícia para o torcedor palmeirense é o retorno do atacante Estêvão.

Ausente nas últimas duas semanas, em razão de uma torção no tornozelo, o jogador voltou a treinar no início desta semana e está relacionado para a partida. A primeira lesão de Estêvão foi justamente no duelo com o Botafogo pelo Brasileiro, que teve vitória do time carioca por 1 a 0.





Quem também está à disposição do treinador português é o meia Rômulo. O jogador ficou fora do time por dois meses e voltou a jogar no empate com o Flamengo no fim de semana. O meia tenta recuperar o espaço perdido em razão da contusão e será opção no banco de reservas.





