'Começa a morrer em vida', relata mulher vítima de pornografia de vingança

Pornografia de vingança é o ato de expor registros íntimos, como cenas de sexo ou nudez, na internet, sem o consentimento da pessoa. Na maioria das vezes, ocorre quando uma das partes de um casal divulga as imagens após o término da relação, com as mulheres sendo as principais vítimas.





"Trata-se de um crime que causa intenso sofrimento à vítima, geralmente mulher, posto a grande capilaridade e velocidade de propagação das informações na internet, trazendo danos por muitas vezes irreversíveis", pontuou o delegado da Polícia Civil, Thiago Soares.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na semana passada, o delegado e outros policiais apreenderam notebooks e um celular durante o cumprimento de buscas na residência de um médico, suspeito de divulgar vídeos de sua ex-namorada em sites de conteúdo adulto.





A vítima registrou um boletim de ocorrência no final de 2023, denunciando a circulação de conteúdos íntimos não autorizados nos endereços eletrônicos. Responsáveis por plataformas com sedes em outros países cooperaram na investigação, o que levou a identificação do homem como autor da divulgação, de acordo com a polícia. Os aparelhos foram encaminhados para perícia técnica.