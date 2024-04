'Cometa do Diabo' poderá ser visto no Brasil neste domingo; veja dicas para observar

O cometa 12P/Pons-Brooks, conhecido como "Cometa do Diabo", poderá ser visto no Brasil neste domingo (21). No entanto, é importante ressaltar que poderá ser visto com auxílio de um binóculo e/ou telescópio. Embora sua próxima passagem pelo periélio (menor distância do cometa em relação ao sol) seja em 21 de abril, não será tão fácil de vê-lo. O objeto demora cerca de 71,3 anos para completar uma volta em torno do sol.







Está em Londrina e região? De acordo com Miguel Fernandes Moreno, coordenador do Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina), o cometa surgirá no céu com o pôr do sol, na direção oeste, bem baixinho no horizonte. "Com o céu ainda claro por conta do pôr do sol, será possível ver o planeta Júpiter como uma 'estrelinha', que se põe por volta das 19h. O cometa estará nas proximidades, visualmente falando, de Júpiter no firmamento", explica.

Caso você goste de aplicativos de astronomia, procure pela constelação de Touro no céu. O cometa passará abaixo desta constelação durante o mês de abril. A partir do mês de maio, o cometa estará abaixo da constelação de Órion. Já no dia 2 de junho, o cometa está mais próximo da Terra, mas a visibilidade não será boa neste momento. (A dica da reportagem é usar o Stellarium, disponível para Android e iOS)





No entanto, nem tudo está perdido. Para quem quiser arriscar a observação do cometa, a dica de Moreno é procurar um local com o horizonte oeste, que esteja o mais limpo possível, sem luzes. "Quando você olhar para essa direção logo após o pôr do sol, procure por Júpiter, que será a estrela mais brilhante naquela região. Em suas imediações, busque por uma pequena 'fumacinha' no céu. Essa 'fumacinha' é o 12P/Pons-Brooks. Um binóculo pode ajudar a localizar o astro", aconselha. No entanto, o coordenador do Gedal adianta que "infelizmente não será dessa vez que teremos um belo espetáculo no firmamento com um com um cometa e sua cauda enfeitiçando todos que o observam".

