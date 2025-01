Conab estima produção de 51,8 milhões de sacas de café no Brasil em 2025

Café: preço alto desafia quem vende e consome o ‘sagrado’ cafezinho

Em dois pontos tradicionais da avenida Higienópolis, via em eterna reinvenção que ainda é a mais icônica de Londrina, um casal de comerciantes se orgulha de um fato inusitado: a tabela de preços do cafezinho e de todas as suas variáveis continua intacta.