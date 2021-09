Confira o que abre e fecha no feriadão da Independência em SP

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) confirmou que as agências bancárias vão funcionar normalmente na segunda-feira (6), véspera do feriado da Independência, nas localidades que não tiverem feriados municipais. Na terça (7), estarão fechadas, mas áreas de autoatendimento, contudo, ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.

"Os meios eletrônicos podem ser uma alternativa prática e extremamente segura para realizar a maior parte das transações financeiras", diz Walter Tadeu de Faria, diretor-adjunto de serviços da Febraban.





Os Correios também funcionarão normalmente em São Paulo na segunda-feira (6), mas fecharão no feriado da Independência, na terça-feira.

A Enel, empresa concessionária de distribuição de energia elétrica, informa que os pontos na cidade de São Paulo estarão fechados no feriado do dia 7 de setembro e as lojas retomam a atividade normalmente na quarta-feira. Na segunda-feira (6), o expediente é normal, das 8h30 às 16h30.

O feriado de 7 de setembro não fez parte da antecipação de outras datas comemorativas feita pela Prefeitura de São Paulo como forma de conter o avanço da Covid-19 nos meses de março e abril desde ano.





Os cinco feriados antecipados foram o de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra de 2021 e os feriados do aniversário de São Paulo, de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra de 2022.