Cratera gigante se abre em rodovia na região metropolitana de Florianópolis

Após as fortes chuvas desta quinta-feira (16), uma cratera se abriu na BR-101 em Biguaçu (SC), na região metropolitana de Florianópolis. A rodovia está totalmente interditada.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



Asfalto cedeu na noite desta quinta-feira. Interdição do trecho, que fica no KM 181 da BR-101, foi anunciada pela Arteris, que é a concessionária da via, pouco depois das 21h.



Cratera se abriu após o rompimento das paredes de uma galeria de água, disse a empresa. Em nota, a concessionária afirmou que equipes estão no local desde a madrugada, mas não há previsão para a liberação da via.

Publicidade



Biguaçu registrou o maior acumulado de precipitações nas últimas 24 horas. Cidade recebeu um volume de 391 mm de chuvas entre quinta e sexta-feira.



CHUVAS ATINGEM O ESTADO DE SC

Publicidade



Fortes chuvas atingem as cidades do litoral de Santa Catarina desde quinta-feira (16). Segundo o governo do estado, dez cidades decretaram situação de emergência: Camboriú, Governador Celso Ramos, Tijucas, Biguaçu, Florianópolis, Porto Belo, Ilhota, Balneário Camboriú, São José e Palhoça.



781 pessoas estão desabrigadas e 180 estão desalojadas. Abrigos foram abertos em diversas cidades para atender a população afetada.

Publicidade



A capital, Florianópolis, está em estado de alerta e enfrenta alagamentos, deslizamentos em estradas e desmoronamentos. Os estragos foram informados pela prefeitura. Linhas de ônibus e serviços públicos também foram suspensos.



Quartel dos Bombeiros desabou em Governador Celso Ramos, na região metropolitana de Florianópolis. A corporação já começou a retirada dos destroços e informou que "a situação não impactou no atendimento às ocorrências".



Corpo de Bombeiros contabilizou mais de 234 ocorrências nesta quinta-feira (16). O governador Jorginho Mello (PL) decretou que os servidores públicos das cidades em situação de emergência poderão trabalhar em regime remoto nesta sexta-feira (17).