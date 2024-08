Criança de três anos é atacada na rua por raposa em Taquaritinga do Norte

Uma criança de três anos ficou ferida após ser atacada por uma raposa na rua na última sexta-feira (16), em Taquaritinga do Norte, Pernambuco. O caso foi registrado por uma câmera de segurança.





No vídeo, é possível ver duas meninas andando pela calçada quando o animal se aproxima e ataca uma delas, que acaba caindo no chão. Após a queda, a raposa parece cessar o ataque e sai de cena, entretanto, logo retorna para continuar com as mordidas.

A outra menina parece correr para chamar ajuda e um homem, percebendo o ataque, corre para ajudar e atinge o animal com diversos chutes, até que ele fique aparentemente inconsciente.





A criança foi levada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) das Rendeiras, em Caruaru, onde apresentou marcas de mordida pelo corpo e recebeu diversas vacinas contra raiva e outras doenças.





Confira o vídeo do momento: