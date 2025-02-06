Crianças morrem na Bahia após comerem gelatina

Dois irmãos, de 5 e 7 anos, foram encontrados mortos na madrugada desta quinta-feira (6), em Salvador, após comerem uma gelatina preparada pela mãe deles. Ela e o padrasto das crianças também comeram a sobremesa e passaram mal.





A Polícia Civil confirmou que os corpos de Benjamin, 7, e Maria Valentina, 5, estavam com sinais de envenenamento. Iasmin, mãe das crianças, foi internada em estado grave no Hospital do Subúrbio, na capital baiana.





O padrasto, identificado como "Jean da Hora", recebeu alta após ser atendido. "Começou terça-feira pela noite. Passamos o dia todo mal, e, nesta quinta-feira (6) de manhã, vimos [os corpos das crianças]", disse o homem, em entrevista à TV Bahia, afiliada da Globo no estado. Os dois mantinham um relacionamento há cinco anos.

As caixas de gelatina foram compradas em um mercado e preparadas por Iasmin, confirmou Alexandra, mãe dela e avó dos irmãos. "nesta quarta-feira (5) à noite ela me ligou para levar os meninos nesta quinta-feira (6) de manhã no médico porque ela tinha feito uma gelatina. Depois dessa gelatina, eles começaram a passar mal", afirmou à emissora.





Alexandra disse que, quando a filha ligou, ela já estava sem conseguir andar. "Ela ligou de madrugada dizendo que, quando foi fechar a janela porque estava chovendo, os meninos não estavam respirando", explicou a avó.





