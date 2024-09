De volta à Seleção Brasileira, Pedro quer ajudar o time a retomar vitórias

Artilheiro do Brasil na temporada, o centroavante Pedro está de volta à seleção brasileira. O atacante do Flamengo não era convocado há mais de um ano. O jogador é uma das esperanças da torcida para o Brasil retomar o caminho das vitórias nas Eliminatória Sul-Americanas.







A última vez que o goleador do Flamengo havia sido chamado para defender a Seleção foi em junho de 2023 para a disputa de amistosos na Europa. Pedro vive momento especial na carreira e já marcou 30 gols com a camisa rubro-negra em 2024.

Após um período no departamento médico se recuperando de uma lesão muscular, o centroavante voltou a jogar pelo Flamengo no último domingo e marcou o gol da equipe, de pênalti, na derrota por 2 a 1 para o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro.





“Meu foco é escrever meu nome também na Seleção fazendo gols e dando o meu melhor. Espero poder fazer isso em campo, contribuir com as expectativas geradas em cima do centroavante da Seleção. É com muita alegria que recebo o carinho do torcedor nas redes sociais, aqui também em Curitiba, e espero retribuir com gols”, afirmou o atacante, em entrevista nesta terça-feira (3), no CT do Caju, em Curitiba.

A Seleção utiliza as dependências do centro de treinamentos do Athletico para os dois próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na sexta-feira (6), às 22h, o Brasil encara o Equador, no Couto Pereira, e no dia 10 enfrenta o Paraguai, em Assunção.





O Brasil é apenas o sexto colocado, com sete pontos, e não vence a quatro partidas - um empate e três derrotas.

Questionado pelos jornalistas, Pedro afirmou que o objetivo de todos na Seleção é retomar o caminho das vitórias o mais rápido possível.





“Sabemos da responsabilidade de vestir a camisa da Seleção e que passamos por um processo delicado de resultados não tão bons. O que vai fazer a diferença é o trabalho, a convivência aqui. O tempo é curto e nosso foco é retomar o caminho das vitórias, voltar a subir na tabela das Eliminatórias e tenho certeza de que vamos encontrar esse caminho com trabalho e dedicação”, apontou.





