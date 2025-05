Defesa Civil interdita mais oito igrejas em Salvador após morte de turista

A Codesal (Defesa Civil de Salvador) interditou oito igrejas da cidade até o início da noite desta sexta-feira (14). As interdições ocorrem nove dias depois de uma turista morrer no desabamento do teto da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, no última dia 5.





As oito igrejas foram interditadas durante a força-tarefa, que vistoriou 106 imóveis nesta semana. Foram inspecionados casarões, museus, conventos e 14 igrejas na região do Centro Histórico de Salvador. Os imóveis foram classificados como de risco alto ou muito alto.





Segundo a Codesal, muitos deles estão totalmente abandonados, representando risco para moradores e transeuntes. A maioria das construções é tombada.





A Igreja de São Francisco de Assis não está na relação. O local foi interditado ainda na semana passada, logo após o desastre, e, por isso, não consta na listagem.





A força-tarefa identificou, ao todo, 206 imóveis considerados de risco alto e 81 com risco muito alto. Segundo a Codesal, as vistorias realizadas buscam possíveis problemas nas edificações e nas estruturas físicas que possam resultar em desabamentos e incêndios. Também são apontadas soluções para o enfrentamento dos problemas detectados.





FORAM INTERDITADAS





- Igreja de São Miguel

- Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem

- Igreja Nossa Senhora da Ajuda

- Igreja e Convento dos Perdões

- Igreja de São Bento da Bahia

- Igreja dos Quinze Mistérios

- Igreja da Ordem Terceira do Carmo

- Convento Santa Clara do Desterro





PRINCIPAIS PROBLEMAS DETECTADOS





- Deterioração em estruturas de madeira das coberturas e assoalhos;

- Oxidação de ferragens com desprendimento de reboco em paredes e lajes;