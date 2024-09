Desenvolvedor londrinense vai representar o Brasil em mundial de profissões técnicas

O londrinense Thiago Rocha de Araújo integra a comitiva do Paraná que vai representar o Brasil na 47ª edição da WorldSkills Competitions, olimpíada do conhecimento conhecida como a maior competição de profissões de nível técnico do mundo. Ele concorre à vaga de melhor profissional técnico do mundo em Computação em Nuvem.





“Participar da WorldSkills novamente é algo muito importante para mim. Experimentar novamente essa sensação como competidor é incrível. Esse momento está sendo muito importante para mim, para minha família e meus professores. Isso é resultado do nosso trabalho e mostra que estamos evoluindo muito desde a última competição até hoje. Agora, vamos com tudo para França”, comemora Thiago.



O Senai Paraná já é referência mundial em Computação em Nuvem e Thiago segue o legado deixado por seu antecessor, também do Senai Londrina, Leandro Ribeiro Moreira, vice-campeão mundial na mesma modalidade, durante a edição 2019 da WorldSkills realizada na Rússia.







Em 2022, Thiago já havia conquistado o ouro e a vaga para representar o Brasil na WorldSkills programada para acontecer em Shanghai, na China e que, em decorrência da pandemia de covid-19, foi cancelada pela primeira vez na história.



O Brasil compete em 56 ocupações ligadas à indústria e ao comércio e o Senai Paraná representa o país nas ocupações # 53 – Computação em Nuvem e # 55 Tecnologia da Água, nesta área representado por Lorena Virgina Costa Souza, que treina no Senai CIC, em Curitiba.





A unidade é a maior do Senai no Estado, além de ser a única escola de nível técnico do Brasil com uma planta disponível para preparação de profissionais em Tecnologia da Água, incluindo softwares, química, circuitos hidráulicos e de automação.







