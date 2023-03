Desenvolvedora de hotéis Hard Rock no Brasil bate recorde de vendas durante férias de verão

A VCI S.A, incorporadora responsável pelo desenvolvimento das primeiras unidades do Hard Rock Hotel no Brasil, registrou mais de R$ 240 milhões em vendas durante os meses de dezembro de 2022, janeiro e fevereiro de 2023, ultrapassando a marca de R$ 1,8 bilhão desde o início da comercialização dos empreendimentos.



Somente em janeiro, com o sucesso obtido após o start da sequência de eventos e experiências da Contagem Regressiva, ação exclusiva para proprietários que marca a pré-inauguração das primeiras fases dos dois hotéis, foram alcançados mais de R$ 101 milhões em vendas.





Mais de 14 mil famílias já adquiriram uma fração de algum dos empreendimentos – o Residence Club at the Hard Rock Hotel Fortaleza, na Praia da Lagoinha (CE), a 1 hora da capital cearense, o Residence Club at the Hard Rock Ilha do Sol, no norte do Paraná, a 1 hora de Londrina. Além do recém-lançado, Residence Club at the Hard Rock Jeri, em Jericoacoara, também no Estado do Ceará.

Com o conceito de “férias de rock star”, os hotéis seguem o modelo de multipropriedade imobiliária, quando o cliente adquire uma fração do imóvel, com direito a escritura herdável, e pode usufruir do espaço por um determinado período do ano. Esse modelo foi regularizado no Brasil por meio de Projeto de Lei sancionado em 2018.





Além destes três hotéis, a VCI desenvolverá outras unidades em Campos do Jordão (SP), Foz do Iguaçu (PR), Natal (RN) e Recife (PE), que serão comercializados no formato multipropriedade. Um outro Hard Rock Hotel já está em fase de obras na capital paulista, contudo, essa será a única unidade em modelo hoteleiro convencional. O VGV previsto é de R$ 8 bilhões.