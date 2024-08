Desfalques e altitude de La Paz são desafios para Flamengo nesta quinta-feira

A já conhecida (e temida) altitude de 3.640 metros acima do nível do mar de La Paz, na Bolívia, não será o único desafio que o Flamengo terá que enfrentar para avançar para as quartas de final da Copa Libertadores.





O clube não contará com jogadores fundamentais do elenco para a partida contra o Bolívar, nesta quinta-feira (22), às 21h30.



Na terça-feira (20), exames apontaram que o meia Arrascaeta sofreu lesão no músculo adutor da coxa esquerda, durante a derrota para o Botafogo, no último domingo (18), pelo Brasileirão. Os atacantes Everton Cebolinha, Gabi e Pedro, e o lateral-esquerdo Vinã também estão no departamento médico.







Já nesta quinta-feira (21), o Flamengo confirmou que o lateral direito Wesley sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita e está fora da partida contra o Bolívar.



A boa notícia para a torcida rubro-negra é que Luiz Araújo e De la Cruz voltaram a treinar com o grupo e podem ser opções para o técnico Tite.







O Flamengo leva para La Paz o resultado de 2 a 0 construído na partida de ida das oitavas de final. Ou seja, o clube pode perder por até um gol de diferença e ainda avançar para as quartas. Se perder por dois gols, a disputa vai para os pênaltis.







Essa é a oportunidade de o rubro-negro dar uma resposta à torcida após a goleada sofrida para o Botafogo, quando foi superado por 4 a 1 e viu o rival assumir a liderança isolada do Brasileirão.





