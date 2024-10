Dia das Crianças: Péricles e Thiaguinho chegam ao Mundo Bita

Pelo terceiro ano consecutivo, Péricles apresenta um projeto voltado ao público infantil, desta vez, trazendo uma grande novidade para o Dia das Crianças.





Em parceria com Thiaguinho e Mundo Bita, a inédita “O Que é, O Que é o Amor?” chega ao streaming nesta sexta-feira (4) e o clipe da faixa será lançado simultaneamente nos três canais oficiais do YouTube, no dia 11 de outubro.

“Desde que minha filha Maria Helena nasceu, todo mês de outubro, eu tenho divulgado algumas canções voltadas para esse universo infantil. O intuito maior é fazer com que a infância seja um período construído com boas lembranças e a música tem essa magia. Comecei esse projeto com a minha filha, não sei se é algo que continuará quando ela crescer, mas o mais importante de toda essa experiência é aproveitar esses momentos especiais ao lado dela e jamais deixar a nossa criança interior morrer”, fala Péricles.





A ideia da parceria com o Mundo Bita – fenômeno da animação infantil com mais de 18 bilhões de visualizações e 13 milhões de inscritos no YouTube - surgiu após o Péricles participar da temporada do projeto Rádio Bita Especial Samba.





Péricles já era fã e o contato mais próximo com toda a equipe da animação o deixou ainda mais encantado pelo lindo trabalho realizado por eles.





