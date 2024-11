Dois feridos no ataque ao aeroporto de Guarulhos seguem internados; um foi para UTI

Dois homens feridos no ataque ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, que ocorreu nesta sexta-feira (8), seguem internados. As vítimas tem 39 e 41 anos e permanecem no Hospital Geral de Guarulhos.





Um deles foi levado para a UTI, de acordo com o boletim de ocorrência, enquanto o outro está sob observação. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde deles.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O alvo do ataque foi o empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, 38, que morreu no local. Uma mulher de 28 anos também ficou ferida durante a ação, mas foi liberada após atendimento médico.





Gritzbach tinha sido jurado de morte pela facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). No final de 2023, o empresário sofreu um atentado em um imóvel no Tatuapé, zona leste de São Paulo.

Publicidade





Em março deste ano, Gritzbach assinou um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público e entregou supostos esquemas do PCC. Ele também era suspeito de ter ordenado a morte de dois integrantes da facção.





Em nota, o DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção a Pessoa) disse investigar a morte do empresário. Gritzbach era escoltado por policiais militares, que prestaram depoimento à Polícia Civil e foram afastados das atividades operacionais durante as investigações.

Publicidade





Eles prestavam serviço de segurança particular ao empresário.





Os dois carros utilizados pela escolta da vítima e um terceiro, supostamente usado pelos atiradores, foram apreendidos e periciados, assim como os celulares dos integrantes da escolta e da namorada do homem - que também foi ouvida pelos investigadores.





O departamento diz que as corregedorias das polícias Civil e Militar apuram a atuação de seus agentes no caso mencionado.