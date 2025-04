Duas apostas de São Paulo acertam as seis dezenas da Mega-Sena

Em sorteio da Mega Sena nesta terça-feira (11), dois apostadores do interior de São Paulo acertaram as seis dezenas do Concurso 2838. Cada um irá receber um prêmio de R$ 5.958.829,78.





Os números sorteados foram: 04 - 07 - 29 - 32 - 36 - 53.

As duas apostas que acertaram todas as dezenas apostaram em apenas 6 números. O primeiro jogo foi feito na Casa Lotérica Leão o Reio da Sorte, de Itapira (SP). O segundo ganhador é de Jundiaí (SP) e fez a aposta em canais eletrônicos.





A quina teve 73 apostas ganhadoras, cada uma vai ganhar R$ 31.673,49. Já a quadra registrou 4.204 vencedores que vão receber, individualmente, um prêmio de R$ R$ 785,70.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.





A estimativa para o próximo sorteio, na quinta-feira (13), é de R$ 3,5 milhões.





