Duas pessoas morrem em queda de avião em avenida de São Paulo

Duas pessoas morreram em uma queda de um avião de pequeno porte na manhã desta sexta-feira (7) na avenida Marquês de São Vicente, na região da Barra Funda, em São Paulo. Outras duas pessoas foram socorridas com ferimentos, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).





Conforme o Corpo de Bombeiros, a situação ocorreu por volta das 7h20, e a aeronave caiu sobre um ônibus.

A assessoria do Aeroporto Campo de Marte informou que se tratava de um avião bimotor de pequeno porte - King Air - que decolou nesta manhã do Campo de Marte, na capital paulista. “A torre de controle perdeu o contato com a aeronave às 7h16, minutos após a decolagem”, divulgou.





Causas serão investigadas

De acordo com a FAB (Força Aérea Brasileira), investigadores do Seripa IV (Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), foram acionados para investigar as causas da ocorrência, de forma a prevenir novas ocorrências.

Em uma postagem nas redes sociais, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, escreveu que as equipes do órgão “estão empenhadas na ocorrência da queda de um avião bimotor na Avenida Marques de São Vicente, em São Paulo. O Corpo de Bombeiros fez o controle das chamas. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica também apoiam a ocorrência”.





Em nota, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, lamentou a situação e informou que está disponibilizando “todas as estruturas de atendimento para socorro às vítimas”.





“Funcionários da Defesa Civil e Samu, além de agentes de trânsito e do setor de transportes, estão no local, juntamente com homens do Corpo de Bombeiros, para atuar no resgate às vítimas”, escreveu.



