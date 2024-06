Duelo de gerações do forró anima as festas juninas pelo Brasil

As festas de Santo Antônio, São João e São Pedro já estão levando a playlist do forró a um duelo. As plataformas digitais registram um aumento representativo no consumo de forró das antigas, enquanto novas vertentes do gênero dominam as paradas







São João é uma das datas festivas mais comemoradas do Brasil e movimenta milhões de reais e milhões de pessoas, principalmente no mercado musical. São milhares de artistas envolvidos, com shows e festas sendo realizadas durante todo o mês de junho em todo o Brasil.

No meio dessa festança toda, o forró de antigamente vem ganhando cada vez mais espaço e promete disputar a audiência com as novas vertentes do gênero.





De acordo com dados das plataformas de streaming, o consumo de forró das antigas, que engloba estilos como xote, pé de serra e brega, teve um aumento de 300% nos últimos anos.

Grandes nomes como Flávio José, Forrozão Tropykália, Banda Painel de Controle, Pinto do Acordeon, Trio Forrozão, Trio Nordestino, Limão com Mel, Lagosta Bronzeada, Trio Pé de Serra, Forrozão do Barulho, Luiz Gonzaga e Dominguinhos são alguns dos responsáveis por esse sucesso.





No entanto, as novas vertentes do forró também têm conquistado seu espaço e dominado as paradas musicais. O piseiro, a pisadinha, a bregadeira e o forró romântico são alguns dos estilos que têm feito sucesso entre os mais jovens e que prometem agitar a festa de São João deste ano.





Artistas como Romim Mahta, Banda A Loba, Felipe Amorim, Dudu Rosa, Gil Bala, Pedro no Beat e O Tubarão são alguns dos representantes dessas novas vertentes.





