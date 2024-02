Edifício em Balneário Camboriú (SC) instala pináculos para voltar a ser o mais alto do país

Dois pináculos decorativos que estão sendo instalados nas torres residenciais do edifício Yachthouse by Pininfarina, em Balneário Camboriú (SC), devem devolver ao empreendimento o título de prédio mais alto do país. Ele vai passar de 281 metros para 294 metros. As torres ficam a 100 metros do mar.



No ranking da organização internacional CTBUH (The Council on Tall Buildings and Urban Habitat), o título brasileiro havia sido transferido em 2022 ao Edifício One Tower, da FG Empreendimentos, que tem 290 metros e também está localizado em Balneário Camboriú -cidade apelidada de Dubai brasileira por conta dos enormes prédios da sua orla.

A Pasqualotto, construtora de empreendimentos de luxo e responsável pelo Yachthouse, disse que os pináculos já estavam previstos "há muito tempo", mas houve uma demora na instalação deles por "dificuldade técnica" e "testes que tivemos que realizar".



No alto dos prédios também há dois helipontos, que, segundo a construtora, já estão aptos para receber aeronaves de até oito lugares com peso-leve e bimotor.

A instalação do pináculo da primeira torre -que ficará com 294,115 metros- será concluída em 28 de fevereiro. Na segunda torre (294,125 metros), em 20 de março.



Já os apartamentos foram entregues aos moradores no ano passado. São 264 imóveis de altíssimo padrão distribuídos em 81 pavimentos. As torres possuem 22 elevadores no total, incluindo dez de alta performance, que percorrem 6 metros por segundo.

Entre os proprietários de imóveis no Yachthouse está o jogador de futebol Neymar, dono de uma das quatro coberturas quadriplex.



Cada cobertura possui em média 1.000 metros quadrados de área privativa interna e está avaliada entre R$ 60 milhões e R$ 80 milhões.

