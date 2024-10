Elevador de obra despenca e três trabalhadores morrem no litoral de Santa Catarina

Uma das vítimas foi levada ao hospital, mas não resistiu. O homem de 34 anos estava politraumatizado e em parada cardiorrespiratória e morreu no hospital, ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Elevador 'parou inesperadamente e desabou', relatou vítima. O homem, cuja identidade não foi divulgada, disse aos bombeiros que conseguiu se agarrar à estrutura do prédio momentos antes da queda e acabou sendo arremessado para o sétimo andar, onde ficou. Os outros quatro colegas caíram junto com o elevador.

Três trabalhadores morreram após o elevador despencar em um prédio em construção no centro de Imbituba, no litoral sul de Santa Catarina. Outras duas pessoas foram socorridas e levadas ao hospital. Cinco trabalhadores estavam no elevador no momento da queda.

A taxa de reeleição de prefeitos e prefeitas que adotaram a tarifa zero no transporte durante o mandato foi de 89% nas eleições de 2024. Nas demais cidades, chegou a 81,25%, conforme dados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A taxa de reeleição de prefeitos e prefeitas que adotaram a tarifa zero no transporte durante o mandato foi de 89% nas eleições de 2024. Nas demais cidades, chegou a 81,25%, conforme dados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).





As outras duas vítimas tinham 33 e 57 anos e morreram no local do acidente. Entre os sobreviventes, estão um homem de 37 anos e outro de 53 que foi atendido pelos bombeiros com "escoriações".





Causas do acidente ainda serão investigadas. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil de Santa Catarina para pedir mais informações sobre o caso e ainda aguarda retorno.





"Por volta das 16h20, o Corpo de Bombeiros em Imbituba foi acionado para responder a um chamado referente a um acidente de trabalho envolvendo a queda de um elevador de uso de trabalhadores de uma obra. (...) Segundo o relato de uma das vítimas, que estava no elevador com seus quatro companheiros, o elevador parou inesperadamente e, em seguida, desabou sem aviso prévio. (...) Infelizmente, seus quatro companheiros caíram juntamente com o elevador", diz trecho de relatório do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.