Eliana e Maisa desejam melhoras a Silvio Santos em entrevista no Fantástico

Eliana e Maisa Silva falaram sobre Silvio Santos e sobre o SBT na Globo. A apresentadora entrevistou a atriz no Fantástico, na noite deste domingo (4), no mesmo horário em que o canal concorrente exibia o tradicional Programa Silvio Santos.





A conversa aconteceu já no fim da entrevista. Eliana lembrou das "coisas lindas que a gente já viveu juntas nessa vida, e no SBT, na mesma emissora", antes de falar do estado de saúde de Silvio Santos, que está internado em São Paulo depois de ter sido diagnosticado com H1N1.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

"A gente vem acompanhando algumas notícias do nosso amado, querido por todo o Brasil, Silvio Santos, e eu gostaria muito que nesse momento, já que estamos unidas aqui, em gratidão a tudo que a gente já viveu, que a gente pudesse emanar boas energias a ele, para que tudo fique bem", disse a apresentadora.





Maisa então respondeu com uma mensagem ao apresentador. "Silvio, não tenho palavras para expressar minha gratidão por você, pela sua família, por tudo. Estou sempre torcendo por você, mandando boas energias, você está nas minhas orações", ela afirmou.





O Fantástico também exibiu uma cena de Maisa, ainda criança, interagindo com Silvio Santos em cena no SBT. Eliana depois disse que estava orando por ele.





Depois da exibição da entrevista, a apresentadora Poliana Abritta deu atualizações do estado de saúde de Silvio Santos. Ao fim, ela também desejou melhoras ao dono do SBT.