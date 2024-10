Em clima tenso, Flamengo e Corinthians iniciam luta por final na Copa do Brasil

Em meio a uma 'briga' paralela nos bastidores, Flamengo e Corinthianscomeçam a disputar nesta quarta-feira (2) a semifinal da Copa do Brasil. O confronto de ida começa às 21h45, no Maracanã. A volta, que teve a data alterada pela CBF e gerou revolta do lado corintiano (ler box), será no dia 20, na Neo Química Arena.







A polêmica mudança do segundo jogo apimentou ainda mais o confronto entre as duas maiores torcidas do país. O rubro-negro tenta abafar a crise após a eliminação na Libertadores e a demissão do técnico Tite. O ex-lateral e treinador do time sub-20, Filipe Luís, estreia no comanda da equipe.

Do lado alvinegro, o Timão tenta surpreender mais uma vez e se manter vivo na competição, mas mantém a prioridade no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a zona do rebaixamento.





Em razão disso, o técnico Ramón Díaz pode poupar alguns titulares pensando no jogo de sábado pelo Brasileiro, quando recebe o Internacional, em São Paulo. O treinador argentino não pode contar com Memphis Depay, que não foi inscrito, e Talles Magno e Alex Santana, que estão machucados.





O Corinthians terá em campo o goleiro Hugo Souza, emprestado pelo Flamengo, mas terá que pagar R$ 500 mil ao clube carioca. O Timão já garantiu que irá adquirir os 50% dos direitos econômicos do jogador previstos no contrato pelo valor de 800 mil euros, cerca de R$ 4,85 milhões na cotação atual.





