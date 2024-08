Em super quarta-feira, Copa do Brasil define classificados para as quartas de final

Uma super noite nesta quarta-feira (7) com seis jogos decisivos para a definição dos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. A competição mais democrática do futebol brasileiro entra na reta decisiva e vai premiar com mais R$ 4,5 milhões as equipes que avançarem.







O confronto mais esperado é Palmeiras e Flamengo, que se enfrentam às 20h, no Allianz Parque. O time carioca tem a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 2 a 0 e, com isso, pode perder até por um gol de diferença para se classificar. O Verdão tem que vencer por três gols de diferença ou por dois para levar a disputa para os pênaltis.

O Palmeiras tenta reverter o momento ruim na temporada e conseguir uma classificação que aliviaria as críticas na Academia de Futebol. O Alviverde não vence há três partidas no Brasileiro e fez um jogo muito ruim na ida no Maracanã.





O grande problema do técnico Abel Ferreira é se poderá contar ou não com o atacante Estêvão. A joia palmeirense se recupera de uma nova torção no tornozelo e não participou das últimas partidas. Por outro lado, o lateral Mayke, poupado do empate com o Internacional, em razão de dores musculares, voltou aos treinos. Quem também está à disposição é Flaco López, que estava suspenso no Brasileiro.

Do lado do Flamengo, a ausência será o meia uruguaio De la Cruz, que não se recuperou de dores no joelho. Luiz Araújo deve jogar no seu lugar. A boa notícia fica para a recuperação de Everton Cebolinha, que voltou aos treinamentos e foi relacionado pelo técnico Tite.





