Nova linha de crédito do Governo Federal tenta aliviar prejudicados pelo clima

O governo federal anunciou uma nova linha de crédito para aliviar agricultores prejudicados por tragédias climáticas. O investimento total da medida provisória é de R$ 12 bilhões, beneficiando mais de 100 mil agricultores familiares, médios e grandes produtores no país, alcançando 96% dos pequenos e médios produtores inadimplentes ou com dívidas prorrogadas.





O crédito será concedido com juros bem mais baixos do que os praticados pelo mercado. A taxa para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, será de apenas 6% ao ano.

A nova linha de crédito vai beneficiar produtores rurais e cooperativas de produção agropecuária que tenham tido perda em duas ou mais safras entre 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2025, em decorrência de eventos climáticos adversos.





A iniciativa vai permitir quitação de dívidas em atrasos, entre elas, parcelas ou operações que já tenham sido renegociadas, CPR (Cédulas de Produto Rural) registradas e emitidas por produtores rurais em favor de instituições financeiras, contratadas ou emitidas até 30 de junho de 2024, que estavam em situação de adimplência em 30 de junho de 2024.

O agricultor familiar terá acesso a até R$ 250 mil de crédito, com taxa de juros de 6% ao ano. Já o médio produtor poderá pegar até R$ 1,5 milhão, com taxa de juros de até 8% ao ano. Para os demais produtores estarão disponíveis créditos de até R$ 3 milhões, com taxa de até 10% ao ano.









