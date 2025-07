Fávaro critica valor da Selic e tranquiliza o setor agropecuário

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, esteve presente na manhã desta quinta-feira (03) no programa Bom Dia, Ministro, da EBC (Empresa Brasileira de Comunicação) para falar sobre o Plano Safra 2025/2026. A Folha foi um dos veículos de comunicação convidados para participar da entrevista e questionou o ministro sobre a preocupação do setor agropecuário com as taxas de juros. Em resposta, ele pediu tranquilidade aos produtores e criticou o valor da taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), fixada em 15% pelo Banco Central.





O Governo Federal lançou no dia 1° de julho a nova edição do Plano Safra, que trouxe recursos na casa dos R$ 516,2 milhões destinados para a agricultura empresarial, montante que representa um acréscimo de R$ 8 bilhões a mais em relação à safra anterior. Voltado a médios e grandes produtores, o Plano Safra da agricultura empresarial é coordenado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e contempla operações de custeio, comercialização e investimento no campo de acordo com o perfil de cada produtor.

Uma das principais críticas para esta edição são as taxas de juros, motivo de preocupação por parte dos produtores rurais de entidades voltadas ao agronegócio, que ficou até 2% mais cara do que na safra anterior. No Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural), por exemplo, faixa destinada aos médios produtores, a taxa de juros subiu de 8% para 10% ao ano.





Fávaro destacou que esse é o maior Plano Safra da história, com um aumento de 42% nos recursos se comparado ao de 2022, ainda na gestão de Jair Bolsonaro. Com a taxa de juros básica na casa dos 15%, o ministro garante que esse foi um momento “difícil” para conseguir entregar um Plano Safra “dessa magnitude”. Ele afirmou que não consegue encontrar uma justificativa plausível para o valor fixado para a taxa Selic, apontando que a inflação segue controlada em um país que cresce ao menos 3% pelo terceiro ano consecutivo. “Na minha avaliação, os juros no Brasil estão desproporcionais”, aponta.

Questionado pela reportagem a respeito do receio de entidades como a FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná), que diz que o aumento nas taxas pode dificultar ou até inviabilizar o acesso aos créditos, Fávaro acredita que esse cenário não vai se concretizar. Ele destaca que a maior parte dos produtores do Paraná estão encaixados na categoria de médios produtores e que acessam o Pronamp, faixa que teve um aumento de R$ 3 para R$ 3,5 milhões na receita anual para enquadramento. “Com isso, mais gente vem para o Pronamp e acessa um juros mais barato do Plano Safra, que é de 10%”, detalha.





Ele disse que houve uma necessidade de aumentar os juros por conta da Selic, mas reforçou que o aumento varia de 1,5% a 2%, o que representa, na prática, um terço do aumento na Selic, que saiu de 10,5% no ano passado para 15% em 2025. “Foi um esforço coletivo”, afirma.

“Não é um juro barato, eu gostaria que fosse menos, mas com uma Selic a 15%, é 50% mais barato que a taxa básica. No mercado, a taxa de juros está em 18%, 20%. Um produtor médio, no Brasil, vai pegar juros a 10%, é viável, estimula, ele vai produzir, vai crescer”, afirma.