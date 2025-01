Filho carrega corpo da mãe morta em cadeira de rodas por ruas do Rio

Um homem foi hostilizado após andar na rua com o corpo da mãe morta em uma cadeira de rodas no Campinho, na zona norte do Rio.





Vídeo mostra homem, que é filho da idosa, empurrando a cadeira de rodas. Ele foi parado por pedestres na rua Cândido Benício, na manhã desta quarta-feira (22), e acusado de matar a própria mãe, Aurora do Nascimento Marques.





Ele contou à polícia que a mãe começou a passar mal na terça (21), mas morreu em casa antes da chegada do Samu, segundo a TV Globo. Uma médica atestou o óbito e ele foi informado que agentes do Serviço Social iriam buscar o corpo.





Ninguém apareceu para a remoção do corpo, relatou o homem. Ele decidiu levar o corpo da mãe até o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da Praça Seca, que fica a cerca de 1,2 km da casa da família, e disse que chegou a ser agredido na rua.





Homem foi levado para 28ª DP. As circunstâncias da morte da mulher estão sendo investigadas, "além das agressões sofridas pelo filho e da ameaça de traficantes de expulsá-los da comunidade", informou em nota a SEPM (Secretaria de Estado de Polícia Militar).





Bombeiros dizem que só foram acionados para recolher o corpo às 7h54 desta quarta-feira. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), diz a SEPM.