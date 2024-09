Filhos de condenados por jogo ilegal entram no mercado legal de bets

Três filhos de homens condenados por chefiar esquemas de jogo ilegal são os sócios-proprietários da bet Rio Jogos. O site de aposta já desembolsou ao menos R$ 12 milhões em licenças estaduais e pleiteia a permissão do Ministério da Fazenda, que custa R$ 30 milhões e requer um depósito de garantia de mais R$ 5 milhões.





Uma exigência comum nas legislações dos estados e da União para obter a licença é não ter antecedentes criminais e possuir reputação ilibada. Isso é comprovado por meio de certidões de "nada consta" emitidas pelas polícias e tribunais.

Essa regra impede, por exemplo, a participação no mercado de Lenine Araújo de Souza, preso por quadrilha armada, corrupção ativa e peculato, em um esquema no qual era braço-direito do contraventor goiano Carlos Augusto de Almeida Ramos -o Cachoeira. Lenine e Cachoeira são primos e foram condenados nos desdobramentos da Operação Monte Carlo, da Polícia Federal.





João Victor de Araújo Souza, 28, filho de Lenine, porém, não está impedido de atuar e é sócio da Rio Jogos.

O mesmo acontece com João Eric Lourenço da Silva, 25, filho do paranaense Mauri Lourenço da Silva, também preso por relação com operação de caça-níqueis.





Mauri foi condenado por formação de quadrilha e contrabando em primeira instância, mas foi absolvido do segundo crime após recurso. O colegiado do TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) manteve a condenação por associação criminosa, mas julgou que a pena prescreveu ao considerar o tempo de prisão já cumprido. "Ele é primário", diz a defesa.

Também participa da sociedade na empresa Ana Paula Vitorino, filha de Willian Vitorino, preso por corrupção e formação de quadrilha. De acordo com o acórdão da condenação, ele era o auxiliar de Lenine e de Cachoeira no pagamento de propina a agentes do Estado.





Nos autos, a defesa de Vitorino nega autoria do crime e diz não haver provas contra ele. Os advogados argumentam que as interceptações telefônicas usadas na acusação foram captadas fora do prazo permitido. Ana Paula não é citada no processo.

No caso de Lenine e Vitorino, a sentença condenatória não transitou em julgado. A defesa de Lenine afirma que o processo está em fase de embargos declaratórios.





A sociedade entre a família Araújo de Souza e Lourenço da Silva resultou no empreendimento Lema Group -cujo nome reúne as iniciais de Lenine e Mauri. A holding, dividida meio a meio entre os goianos e o paranaense, controla o site Rio Jogos e já conseguiu licenças para operar legalmente no Rio de Janeiro, no Paraná e na Paraíba.

Lenine, por meio de nota, reforça que não tem participação na Lema, empresa de seu filho. "Quero deixar clara a minha condição de inocente, já que nenhum processo transitou em julgado, assim como a minha surpresa quanto aos questionamentos enviados, que deixam, nas entrelinhas, a tentativa de levantar suspeitas quanto a lisura do trabalho do meu filho, como se minha família não pudesse ter o direito de livremente contratar e exercer atividades lícitas, aprovadas e autorizadas por lei, mesmo porque sempre me pautei pelo trabalho autorizado e lícito no ramo lotérico", afirmou.





A reportagem também entrou em contato com João Victor, filho de Lenine, mas não obteve resposta.

A defesa de Mauri também afirma que seu cliente não tem ligação com a Lema.