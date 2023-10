Filhotes de leões do zoológico de São Paulo ganham nomes

Você conhece Maya, Mali, Aluá, Kalahari, Scar e Djambala? Esses são os nomes escolhidos para seis filhotes de leões do zoológico de São Paulo.







A escolha, conforme o Zoo SP, foi feita pela internet e teve mais de 21 mil participações. A opção vencedora recebeu 72,5% das indicações, o que corresponde a 15.472 votos.





Em segundo lugar, com 4.189 votos (19,6%), ficou a sugestão: Kali, Kiara, Samia, Rafiki, Anakyn, Yuri, seguida por Zambia, Ruanda, Odhara, Makeda, Sirius, Aleckei, que registraram 1.666 (7,81%).

De acordo com o zoológico, um novo espaço foi reformado para abrigar a família que, vivia em recintos separados no vizinho Zoo Safari.





Quatro dos seis filhotes foram mostrados pela primeira vez aos visitantes em outubro.

Em outro ambiente estão os "avós" Iduma e Erindi, e as "tias" Luanda, Nairóbi e Malawi.





No total, 14 leões vivem no zoológico paulistano, que considera a turma a maior família do país.

O zoológico, que foi concedido à iniciativa privada em 2021, na gestão do então governador João Doria (na época no PSDB), cobra ingressos a partir de R$ 79,90 (R$ 39,95 para meia entrada).





O Zoo SP fica avenida Miguel Estefno, 4241, Água Funda, zona sul da capital paulista.

Conheça a família de leões:





Django

Nasceu no zoológico de Copenhagen, na Dinamarca, e chegou ao de São Paulo com 1 ano e 4 meses, em 2016. Ele é pai de seis leões, dentre eles dois filhotes com Amira e outros quatro com a Aisha





Amira

Nasceu no Zoo SP em 2018. É mãe de dois filhotes com Django e filha de Iduma e Erindi, ambos cuidados no local





Aisha

Filha de Iduma e Erindi, nasceu junto com Amira, em 2018, e é mãe de quatro leões





Filhotes

Dois filhotes de Amira têm 10 meses; já os outros quatro, filhos de Aisha, têm 8 meses





Iduma e Erindi

São pais de Aisha e Amira. Erindi tem 9 anos e chegou a São Paulo proveniente do Gaia Zoo, na Holanda. Iduma tem 8 anos e nasceu em Lory Park Zoo, na África do Sul





Nairóbi, Luanda e Malawi

São as irmãs mais novas de Aisha e Amira. Nasceram no Zoológico de São Paulo e têm 3 anos