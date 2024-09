Flamengo tenta abrir vantagem contra o Peñarol na Libertadores nesta quinta-feira

O Flamengo espera superar mais uma vez os desfalques e sair na frente do Peñarol nas quartas de final da Libertadores. O jogo de ida acontece nesta quinta-feira (19), às 19h, no Maracanã. A volta será na próxima semana em Montevidéu.







O último problema do rubro-negro é o atacante Luiz Araújo. O jogador sofreu uma fratura na cartilagem do joelho no clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro e terá que passar por uma artroscopia. A previsão de retorno é de dois meses.

O técnico Tite já não pode contar com Michael, lesão muscular, Pedro, Everton Cebolinha e Viña. Os três últimos passaram por cirurgias e só voltam a jogar em 2025. Michael deve retornar aos gramados em outubro.





Entre tantos problemas, a boa notícia para o treinador é a volta do uruguaio Nico De la Cruz. Ausente nas últimas três partidas, o meia se recuperou de uma lesão muscular na coxa e participou dos últimos treinamentos antes da partida.

O Flamengo inscreveu nesta nova fase da Libertadores três dos quatro reforços anunciados neste meio de temporada. Estão relacionados para o jogo o lateral Alexsandro, o meia argentino Carlos Alcaraz e o atacante equatoriano Gonzalo Plata, único que deve começar como titular.





O Flamengo deve ir a campo com Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Gonzalo Plata e Bruno Henrique.





O Peñarol é comandado pelo técnico Diego Aguirre, que já trabalhou no futebol brasileiro, com passagens por São Paulo, Santos, Atlético-MG e Internacional. O time vem de vitória na última rodada do Campeonato Uruguaio por 4 a 0 sobre o Rampla Juniors. O meia Leo Fernández saiu machucado da partida e é dúvida.





