Fotojornalista de Londrina conta como foi cobertura no casarão abandonado em São Paulo

A ação policial e da Vigilância Sanitária na residência de Margarida Bonetti, que mora em um casarão no bairro Higienópolis, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira (20), tornou-se atrativo para youtubers e tiktokers em busca de seguidores e likes, avalia o fotojornalista londrinense Isaac Sitta Fontana.

Margarida e o imóvel tornaram-se célebres pelo podcast “A Mulher da Casa Abandonada”, produzido pelo jornalista Chico Felitti e publicado pela Folha de S. Paulo. Ao investigar a curiosa figura da mulher que vivia num casarão caindo aos pedaços em um dos bairros mais caros da América Latina, ele descobriu o paradeiro de uma brasileira acusada pelos Estados Unidos de ter mantido, em solo norte-americano, outra brasileira em situação análoga à escravidão por quase 20 anos. O marido dela chegou a ser condenado e cumprir pena pelo crime, mas ela deixou os Estados Unidos e nunca respondeu à acusação.

Os policiais entraram no casarão abandonado nesta quarta a fim de cumprir decisão judicial para averiguar se a mulher vive em situação de abandono de incapaz. Entretanto, com o sucesso do podcast, o endereço tornou-se uma espécie de ponto turístico para curiosos, que acabaram acompanhando a atuação. A imprensa também esteve no local – e foi para registrar jornalisticamente a ação que Fontana se dirigiu ao endereço.





Cumprindo outra pauta anteriormente, Fontana chegou no casarão depois que as autoridades já haviam entrado, inicialmente arrombando uma janela, depois, abrindo a porta por dentro para facilitar os trabalhos. Deparou-se com um espaço reservado com fita de isolamento para a imprensa, Polícia Civil e agentes sanitários, cercado por curiosos.





“Acho que a ‘parada’ ali é sobre redes sociais. O que acontecia ali em frente parecia um evento de ‘Tik Tok’ (aplicativo de vídeos curtos). Havia várias pessoas dando sorrisinhos, dançando”, relata o fotojornalista, que estava no local a trabalho, ao lado de equipes de grandes veículos nacionais, como a própria Folha de S. Paulo e tevês como Globo e SBT.

