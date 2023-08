Governo do DF vai nomear novo comandante para a PM

O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha (MDB), afirmou nesta sexta-feira (18), em Brasília, que vai conversar com o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, ainda hoje, para definir - até segunda-feira (21) - o nome do novo comandante-geral da PM (Polícia Militar) do DF para substituir o atual comandante, Klépter Rosa Gonçalves, preso durante a Operação Incúria.





A ação apura o envolvimento da cúpula da PM nos atos golpistas de 8 de janeiro que resultaram em danos aos prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Os acontecimentos foram classificados pelo governador como um “episódio dramático e trágico. As respostas têm que acontecer ao longo do período do inquérito policial”.

"Vou conversar com o secretário de Segurança e ele vai me indicar o nome e nós vamos nomear [para o comando da PM]. Ele vai analisar a denúncia, ver o que tem contra cada um deles e nós vamos ver quem será exonerado”, adianta.





O governador pontuou que a PM não pode ficar sem comando. “Já houve o afastamento das funções e, agora, temos que escolher os substitutos para continuar dentro da normalidade da nossa cidade. Não podemos ficar com uma corporação como a Polícia Militar acéfala e temos que ter um comando ali dentro para que a gente possa dar sequência ao trabalho na cidade”.