Governo Federal alerta população sobre tentativa de golpe financeiro

A Sedef (Secretaria do Desenvolvimento Social e Família) alerta a população sobre a utilização do nome da pasta na aplicação de um golpe financeiro.





Criminosos estão ligando para instituições do terceiro setor que participaram do edital de chamamento público 001/2023 informando que estão classificadas, mas que precisam regularizar uma situação financeira para a continuidade do processo.

Publicidade

Publicidade





Na sequência, é informado um telefone de contato, com DDD fora do Paraná, para uma transação em um boleto falso.







A Secretaria reforça que não pede nenhum valor financeiro para a continuidade do processo, que todas os pedidos de retificação são realizados por meio dele e que a tentativa de fraude deve ser denunciada aos órgãos competentes. A pasta também já fez um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: