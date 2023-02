Indígenas denunciam assassinatos de três jovens yanomamis por garimpeiros em Roraima

Três jovens indígenas yanomami foram assassinados por garimpeiros, na região do Homoxi, na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. A informação foi divulgada neste domingo (5) por Júnior Hekurari, presidente do Codisi-YY (Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye'Kuana), uma das principais lideranças da região de Surucucu, no extremo oeste do estado e próxima à fronteira com a Venezuela. Segundo o relato, eles foram atingidos por disparos de arma de fogo.





Ainda não há informações sobre o resgate dos corpos. A reportagem da Agência Brasil entrou em contato com a PF (Polícia Federal) para obter informações sobre o caso, mas ainda não obteve retorno.

