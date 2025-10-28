Pesquisar

Inep divulga gabarito preliminar da Prova Nacional Docente

Redação Bonde com Agência Brasil
28 out 2025 às 14:48

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou nesta terça-feira (28) o gabarito preliminar da primeira edição da PND (Prova Nacional Docente), aplicada no último domingo (26).


Os documentos estão disponíveis no site do Inep.

Chamado de CNU dos Professores ou Enem dos Professores, o exame representa uma porta de entrada no magistério público brasileiro. O resultado final está previsto para 10 de dezembro.


As redes públicas de ensino poderão optar por usar as notas dos participantes da PND como mecanismo único ou complementar de seleção de docentes para seus quadros a partir de 2026.

Aqueles participantes que discordarem do gabarito de alguma questão poderão entrar com o recurso contra a resposta preliminar, por meio da página virtual do Sistema PND. O prazo para contestação começa nesta terça e termina às 23h59 de quarta-feira (29).


Os recursos deverão ser consistentes, objetivos, devidamente fundamentados, como determina o edital da PND 2025. 

Cronograma PND 2025


Confira as próximas datas da primeira edição da Prova Nacional Docente:

28 de outubro: divulgação das versões preliminares do gabarito e do padrão de resposta da questão discursiva;

28 e 29 de outubro: período para recurso contra a versão preliminar do gabarito e do padrão de resposta da questão discursiva;

10 de novembro: resultado do recurso da versão preliminar e do padrão de resposta;

11 de novembro: divulgação final do gabarito e do padrão de resposta da questão discursiva;

25 de novembro: divulgação da correção preliminar da resposta da questão discursiva;

25 e 26 de novembro: recurso da correção da resposta da questão discursiva;

10 de dezembro: divulgação do resultado final da PND 2025. 

Concurso concurso público professores Gabaritos
