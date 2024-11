Inmet emite alerta para chuvas intensas no Sul e mais três regiões do Brasil

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu avisos de previsão de chuvas intensas que podem atingir estados das regiões Centro-Oeste, Norte, Sul e Sudeste do Brasil. A capital paulista entrou em estado de atenção neste sábado (2), segundo a prefeitura.

Um dos avisos meteorológicos é para este sábado (2) até a próxima segunda-feira (4). O alerta é de "perigo potencial" para chuvas intensas.

A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h).

Os estados afetados são Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia, e Goiás.

Também devem ser atingidas regiões de Minas Gerais e São Paulo, e a capital federal.

Neste sábado, a capital paulista entrou em estado de atenção. O alerta é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura. A previsão é de pancadas de chuva isoladas, mas de forte intensidade entre a tarde e a noite deste feriado. Para amanhã, há possibilidade de formação de alagamentos, com pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento.

Na região Sul, o estado do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina têm aviso de perigo potencial de 9h desta manhã até às 23h59.

Já em partes do Paraná, de São Paulo e de Santa Catarina o aviso de chuvas intensas vai até amanhã às 10h.

