Inspiração para camisa de onça da seleção brasileira não foi Juma

No horário nobre da Globo, Juma caça, ama Jove e vira onça quando está brava em "Pantanal". Nas novas camisas da seleção feitas para a Copa do Mundo, estampas de onça-pintada -animal que tem justamente no bioma da região Centro-Oeste um dos principais redutos no território brasileiro. A Nike diz que a convergência temática de dois canhões midiáticos, a novela e a seleção, "trata-se apenas de uma coincidência"- versão confirmada por quem estava na CBF na época.



"O conceito e o design dos uniformes são desenvolvidos, em média, com dois anos de antecedência. Não há qualquer relação entre o lançamento dos uniformes da seleção brasileira com a novela", assegura Thiago Lia, gerente de marca para homens da Fisia, distribuidora oficial da Nike do Brasil.



Em setembro de 2020, a Globo anunciou que faria em 2021 o remake de Pantanal -a novela estreou, de fato, em março de 2022. Quando houve o anúncio no Fantástico, pelas contas da Nike e de quem discutia o assunto na CBF, o conceito do animal print para o uniforme da seleção já estava em andamento.

Se não foi uma união com a Globo- que apresentou a nova camisa em uma matéria com o atacante Richarlison em busca de onças num safari no Pantanal - como a onça-pintada foi parar na camisa do Brasil?

