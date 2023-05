INSS alerta aprovados em concurso sobre tentativa de golpe

Candidatos que foram aprovados no concurso do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) de 2022, que teve mais de 1 milhão de inscritos, estão recebendo email e mensagens falsas de golpistas com uma suposta convocação para realização de cadastro.



O instituto e o Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), organizador do processo seletivo, divulgaram comunicado nesta terça-feira (9) informando sobre a tentativa de golpe.

A mensagem enviada por SMS e o email são assinados por uma falsa "Gerência Executiva de Recursos Humanos Conclusos, Entrevistas e Contratações do INSS" e o autor usa o email: [email protected] Porém, o INSS divulgou que a gerência não existe e o email também não pertence ao instituto nem ao Cebraspe. Os emails do INSS têm o final @inss.gov.br, enquanto os do Cebraspe acabam com @cebraspe.org.br.

Na mensagem, os golpistas enviam um código de aprovação, solicitam um suposto cadastro em uma plataforma e alegam que os dados precisam ser encaminhados até o dia 13 de maio.

O INSS alertou que toda a comunicação é feita pelos seus canais oficiais (site ou redes sociais) e que a convocação dos aprovados segue o edital divulgado no Diário Oficial da União de 4 de maio.

A entidade também informou que não envia email ou mensagens solicitando informações pessoais ou pedindo a realização de cadastro por meio de link, como ocorre no falso email disparado pelos golpistas. Já o Cebraspe divulgou que a sua comunicação é feita pela área do candidato em seu site.

O uso de link em mensagens visa a instalação de "malwares", que podem incluir programas para captação de senhas e dados pessoais dos usuários por meio de celulares ou computadores sem que a pessoa perceba.

É comum a utilização de emails (chamados de "phishing") como na imagem do golpe divulgado pelo INSS, podendo personalizar a mensagem usando dados de quem quer atacar como nome, CPF e endereço. O mesmo texto pode ser usado também no WhatsApp, Telegram ou SMS. A tática é provocar medo e apresentar informação no sentido de urgência. No exemplo do INSS, a estratégia foi falar que o prazo supostamente se esgotaria em 13 de maio.

A tentativa de golpe vem acompanhada de um link (texto com o sublinhado em azul), que supostamente levaria a pessoa ao site do órgão usado como isca para o golpe (no caso o INSS), ou então de um programa em anexo que precisa ser instalado.

"Esse link instala um malware (software malicioso que é projetado para danificar sistemas, roubar dados e até causar lentidão no computador ou celular), que pode monitorar a navegação do usuário e passar a coletar os dados quando a pessoa entrar em um banco", explica o CEO da empresa de cibersegurança AHT Security, Emilio Simoni.

A partir do momento em que é atacado, o usuário pode estar exposto a qualquer tipo de situação como lentidão no dispositivo, uso da máquina para responder a comandos do invasor, utilização dos dados pessoais para criar contas digitais falsas para pedir empréstimos ou até invasão da conta bancária e retirada de toda a quantia.



Resultado saiu dia 4

resultado do concurso usado como isca pelos golpistas foi divulgado na última quinta-feira. Foram selecionadas mil pessoas para as vagas de técnico do seguro social em todo o país.

O processo de seleção teve mais de um milhão de inscritos e começou em novembro de 2022, com uma prova objetiva com 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. O resultado desta etapa foi divulgado em dezembro do ano passado.

Em janeiro de 2023, os candidatos passaram por avaliação biopsicossocial e participaram de um curso de formação entre março e abril, que terminou com a realização de uma prova discursiva com duas questões. Os aprovados foram divulgados no DOU em comunicado que mostrou as notas nas duas questões da prova discursiva, a pontuação no curso de formação e a classificação final com a soma dos pontos na prova discursiva, no curso de formação e na prova objetiva.

O cargo de técnico do seguro social exige ensino médio completo e tem salário de até R$ 5.905,79 para jornada de 40 horas semanais.

Essa remuneração inicial bruta corresponde ao valor do vencimento básico de R$ 712,61, mais a GAE (Gratificação de Atividade Executiva), de R$ 1.140,18, a GDASS (Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social), que poderá chegar a R$ 3.595, além de auxílio-alimentação de R$ 458.

As mil vagas foram distribuídas por 97 gerências executivas do INSS localizadas em todo o país. Do total, 702 postos foram abertos para ampla concorrência, 98 para pessoas com deficiência e 200 para candidatos negros.



Concurso teve falhas