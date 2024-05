Inteligência artificial precisa de desligamento forçado e veto a 'deepfake', diz autor

Daqui a um século, 2023 será lembrado como o ano em que a humanidade decidiu garantir a sua sobrevivência. Para Stuart Russell, professor e diretor do departamento de Ciência da Computação da Universidade de Berkeley, o motivo é claro: foi quando instituições como a ONU e governos de todo o mundo compreenderam a urgência do controle e regulação do desenvolvimento das inteligências artificiais.

Em sua palestra na noite desta quinta-feira (2) no ciclo Fronteiras do Pensamento, o britânico argumentou que o catalisador dessa mudança foi a publicação de uma carta aberta em abril de 2023 que pedia uma pausa na pesquisa de modelos de IA mais poderosos.



Assinado por empresários do Vale do Silício, líderes políticos e pesquisadores, incluindo o próprio Russell, o documento afirma que o futuro da espécie depende da criação de parâmetros internacionais de governança e regulação do uso das IAs.

"As IAs têm um potencial enorme para auxiliar a humanidade e isso está criando um ímpeto irrefreável que, conduzido da maneira atual, vai fazer com não tenhamos mais o controle do nosso futuro", disse Russell, que também é autor do livro "Inteligência Artificial a Nosso Favor" e um dos pioneiros no estudo do tema.



Para Russell, mesmo que modelos como o ChatGPT-4, baseados em processamento de dados e deep learning, não apontem o caminho para a criação de uma Inteligência Geral Artificial (AGI na sigla em inglês), capaz de "exceder as capacidades humanas em qualquer direção", o surgimento das verdadeiras IAs é inevitável.

A criação da AGI "é como um ímã para o futuro", que exerce uma atração irresistível para a humanidade com promessas de riquezas antes inimagináveis. Para Russell, uma IA desse tipo seria capaz de aumentar sozinha a qualidade de vida de todo o planeta e multiplicar o PIB mundial em dez vezes. Isso sem falar nas transformações no mercado de trabalho ou nos avanços científicos possibilitados por ela.



Por isso, não surpreende que empresas e governos invistam centenas de bilhões de dólares no desenvolvimento e aperfeiçoamento das IAs. O problema, para Russell, é que figuras como Sam Altman, CEO da OpenAI, digam que seu objetivo é primeiro chegar à AGI e "depois descobrir como torná-la segura".

"Nós precisamos fazê-la segura por design antes que ela atinja níveis super-humanos", argumentou Russell. Para reforçar o alerta, o pesquisador ecoou Alan Turing, um dos criadores da computação moderna. Em palestra nos anos 1950, o cientista decretou que a criação de uma máquina de inteligência avançada levaria, inevitavelmente, à perda do controle pela humanidade.