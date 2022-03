Itamaraty abre postos para ajudar brasileiros que estão na Ucrânia

Os locais vão auxiliar na emissão de documentos de viagem e na retirada de brasileiros do território ucraniano.





Um dos postos fica na cidade de Lviv, perto da fronteira com a Polônia, país para onde os brasileiros, em grande parte, estão se dirigindo. Outro fica em Chisinau, capital da Moldávia. Essa base vai facilitar a assistência a brasileiros que buscam sair da Ucrânia pela Romênia, em razão do conflito com a Rússia.