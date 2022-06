Junho Laranja: um milhão de pessoas sofrem acidentes com queimaduras por ano no Brasil

O número de pessoas que sofrem queimaduras a cada ano impressiona. A estatística do MS (Ministério da Saúde) mostra que cerca de um milhão de pessoas são vítimas de acidentes com queimaduras no Brasil. A maior parte (77%) dessas ocorrências acontece em casa e com crianças de até dez anos (40%).



“Como a queimadura é um acidente, a única maneira que temos para trabalhar a causa é com a prevenção”, comenta o cirurgião plástico Luiz Fernando Queiroz, membro do CTQ (Centro de Tratamento de Queimados) de Londrina. Esse olhar voltado à divulgação de medidas preventivas para a redução de acidentes ganha um foco especial com a campanha Junho Laranja, em todo o território nacional. Através da Lei nº 12.026, de 9 de setembro de 2009, a data 6 de junho foi instituída como o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras.



Neste ano, o tema central da campanha é “Comunidade segura, livre de queimaduras”, com um alerta especial para o manuseio de líquidos inflamáveis em casa, principalmente o álcool. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ressalta que em várias unidades de atendimento o principal agente causador das queimaduras é o álcool líquido, responsável por até 45% das causas de queimadura. A entidade reforça a importância dessa informação ao considerar que a liberação da venda de álcool líquido foi excepcionalmente autorizada no Brasil, devido à Covid-19, aumentando os riscos de acidente.







