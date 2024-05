Justiça pede que Record responda se pode quitar dívida de Ana Hickmann com banco

ChatGPT retira voz parecida com a de Scarlett Johansson do ar após notificação extrajudicial da atriz

O presidente-executivo por trás do ChatGPT, Sam Altman, ofereceu à atriz Scarlett Johansson, que dubla a robô Samantha do filme "Ela" ("Her" no original), o trabalho de dar voz ao chatbot de inteligência artificial mais popular da internet.