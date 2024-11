Leilão da Receita tem iPhones 14 Pro Max por R$ 800 e lote com R$ 2 milhões em relógios

O novo leilão da Receita Federal em São Paulo, e o último do ano realizado pela Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos, disponibilizará produtos variados, como aparelhos eletrônicos, roupas e peças automotivas.



Ao todo, são 168 lotes, com valores iniciais entre R$ 200 e R$ 276 mil. Só é possível arrematar lotes fechados, sem a possibilidade de lances individuais para cada produto.



As mercadorias foram apreendidas pela Receita Federal em ações de controle do comércio exterior ou são produtos que foram importados e abandonados posteriormente.



O leilão acontece de forma eletrônica, pelo Portal e-CAC, e as propostas podem ser apresentadas das 8h do dia 28 de novembro às 21h do dia 2 de dezembro. No dia seguinte, 3 de dezembro, as propostas serão classificadas em ordem e, às 10h, será aberta a sessão para apresentação de lances.



O QUE ESTÁ DISPONÍVEL





Entre os produtos da Apple disponív eis, há um total de 11 iPads, 38 MacBooks e 48 iPhones, sendo seis deles do modelo 14 Pro Max, versão recente disponível no leilão. Para os lotes com esse modelo, o preço mínimo dos lances varia entre R$ 800 e R$ 2.700.





O lote 12 conta exclusivamente com relógios de diversos tipos, como analógicos e smartwatches. O preço inicial para lances é de R$ 276 mil e o valor de mercado dos produtos desse lote é de mais de R$ 2 milhões.



Avaliadas em quase R$ 50 mil, nove câmeras fotográficas estão disponíveis a um lance inicial de R$ 6.500, no lote de número 100. Os equipamentos são das fabricantes Fuji, Nikon e Olympus.



Há também roupas e acessórios de grifes e marcas famosas, como Hermés, Balmain e Calvin Klein. Esses produtos estão distribuídos principalmente a partir do lote 121 em diante.

Com bolsas e calçados, o lote 133, por exemplo, pode ser arrematado a um lance inicial de R$ 43 mil. O valor de marcado dos itens é de de R$ 430 mil.



A verificação da maioria dos produtos antes do leilão é possível tanto de maneira remota, quanto presencial. A verificação online dos lotes 1 a 124 será online via WhatsApp, e presencial, no Aeroporto de Viracopos, das 13h às 17h.



Os lotes 125 a 127 terão verificação por vídeo gravado mediante solicitação. Já os de número 128 a 149 serão verificados presencialmente, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, e os 150 a 168, em São José do Rio Preto, no interior paulista.



Informações mais detalhadas sobre horários e agendamentos estão no item 2 do edital.