Lula diz que tem obsessão por comida barata

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (20) que tem obsessão em "fazer o alimento barato, barato, barato" para os brasileiros.





A comida cara é apontada como uma das razões para a perda de popularidade do presidente, que atingiu na última pesquisa Datafolha o pior nível de aprovação de sua história.





"Eu tenho obsessão em fazer o alimento barato, barato, barato, para que vocês possam comprar", disse o presidente, em evento no Porto de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro.





"Eu já vivi inflação de 80%. Ia no atacadista e comprava mais papel higiênico do que iria usar, porque meu salário, não sei... É isso o que eu quero evitar", completou.





Em discurso antes de Lula, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que a inflação dos alimentos é normal no primeiro trimestre e que "vai passar".





No evento desta sexta, Lula celebrou contrato de assinatura da concessão de um terminal de minério de ferro no porto de Itaguaí, que vai demandar R$ 3,6 bilhões em investimentos e gerar 2.800 empregos durante as obras.





O terminal foi concedido em dezembro no maior leilão portuário do país. As obras serão iniciadas em 2027 e a previsão é iniciar a operação em 2029.





Lula afirmou que quer o dinheiro circulando com o povo. "O pobre é que faz a economia crescer. Quando ele tem o recurso, ele não deposita no banco", defendeu.





