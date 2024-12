Lula sanciona lei a respeito do uso de bioinsumos na agropecuária

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que dispõe a respeito do uso de bioinsumos na agropecuária. A Lei 15.070/2024, que tinha sido aprovada pelo Senado Federal no início de dezembro, foi publicada na edição desta terça-feira (24) do Diário Oficial da União.





Conforme o texto, bioinsumos são itens ou processos de origem biológica usados na produção, beneficiamento ou armazenamento de produtos agropecuários, de produção aquática ou de florestas plantadas.

Tais insumos podem ser utilizados em cultivos e criações, para auxiliar no crescimento e no combate a pragas e doenças - uma alternativa mais saudável e sustentável do que insumos de base química usados tradicionalmente na agropecuária.





A lei dispõe sobre a produção, a importação, a exportação, o registro, a comercialização, o uso, a inspeção e a fiscalização dos bioinsumos. Também versa sobre a pesquisa, a embalagem, a propaganda, o transporte, o armazenamento, as taxas, a prestação de serviços, a destinação de resíduos e embalagens e os incentivos à produção.





Relator do projeto de lei no Senado, o senador Jaques Wagner (PT-BA) comemorou a sanção do texto e escreveu, nas redes sociais, que os bioinsumos permitem a produção de alimentos mais saudáveis.

“Esta lei é fruto de um debate profundo, democrático e, acima de tudo, de uma construção coletiva que privilegia a desconcentração dos mercados, o fortalecimento da economia regional e a produção associada. Com ela, ganham as ciências agrárias, as ciências biológicas e a saúde de toda a população, com alimentos mais saudáveis. Ganham também os produtores, os trabalhadores rurais, o meio ambiente e, claro, as famílias consumidoras”, afirmou o senador.