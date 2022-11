Lula vai se reunir com Alckmin para ver jogo da seleção brasileira em Brasília

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta segunda-feira (28), em Brasília, com o seu vice, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), e assiste ao segundo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, contra a Suíça.



Os compromissos de Lula ocorrem após o petista viajar à capital federal para trabalhar presencialmente na transição e na preparação de seu novo governo.

Ainda esta semana, há previsão que a equipe do presidente eleito bata o martelo sobre a PEC da Transição, que vai rebatizar o Auxílio Brasil de Bolsa Família e garantir a continuidade do pagamento de R$ 600 aos beneficiários ao longo de 2023.



As expectativas são de que Lula passe a semana toda em Brasília. Na quarta-feira (30), o presidente eleito começa a receber os relatórios produzidos pelos grupos de trabalho de sua equipe de transição, que estão analisando os dados da administração federal em diferentes áreas, como saúde e segurança pública, por exemplo.

Ao todo, essa equipe possui 31 grupos com 416 integrantes, sendo 50 em cargos comissionados, que preparam um raio-x da situação do país e vão indicar o caminho das primeiras medidas que o presidente eleito deve tomar a partir de janeiro, após a posse.



A prioridade de Lula em Brasília é destravar as negociações da PEC da Transição, para que haja tempo hábil para o Congresso votar a medida ainda este ano.

O objetivo é alterar as regras das contas públicas sem furar o teto de gastos -que limita as despesas ao Orçamento do ano anterior, mais a inflação. Na prática, o governo pretende fazer gastos além do teto para bancar o benefício.



Além da falta de acordo com o Congresso sobre o prazo de validade e o valor da PEC, a falta de uma definição sobre quem será o futuro chefe do Ministério da Fazenda deixa as negociações mais difíceis.



O senador Jaques Wagner (PT-BA), antigo aliado do presidente eleito, já disse que a indicação de um ministro da Fazenda facilitaria a tramitação: "Eu acho que falta, por enquanto, um ministro da Fazenda". O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) é cotado para a vaga.